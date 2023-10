Menos roupas e menos cores na Semana de Moda de Paris

Do uso de roupas íntimas nas ruas até as paletas de cores mais suaves de grandes marcas: essas são as tendências que se destacaram nas coleções primavera-verão 2024 da Semana de Moda de Paris, que termina nesta terça-feira (3).

Combinando blusas largas de seda de Stella McCartney com roupas íntimas com cristais incrustados, Victoria Beckham propôs conjuntos que se assemelhavam à camisolas ou maiôs e meias, enquanto Dries Van Noten exibiu trajes de banho com estampa de onça cobertos por sobretudos.

Muitos estilistas pareciam ansiosos para deixar as cores de lado na primavera e no verão.

Christian Dior, Saint Laurent, Loewe, Victoria Beckham e o aclamado recém-chegado Peter Do estiveram entre as muitas marcas que exibiram paletas mais sóbrias, por vezes monocromáticas.

Alguns críticos ficaram consternados com a tendência e a classificaram como uma falta de inovação.

"Onde estão as cores? Onde estão suas ideias, além das que vêm de arquivos?", repreendeu a veterana observadora de moda Cathy Horyn, agora no The Cut, da New York Magazine.