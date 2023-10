McCarthy é destituído da Presidência da Câmara dos EUA pelo Partido Republicano

O congressista republicano Kevin McCarthy foi destituído do cargo de presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos nesta terça-feira (3), em uma ação implacável dos legisladores republicanos de extrema direita, insatisfeitos com sua cooperação com os democratas.

Pela primeira vez em seus 234 anos de história, a Câmara apoiou uma resolução "para a vacância do cargo de presidente da Câmara", com uma votação de 216 contra 210, preparando o terreno para uma disputa sem precedentes para substituir o "speaker" um ano antes da eleição presidencial.