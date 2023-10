Índia prende mais de 1.000 pessoas em operação contra casamento infantil

Mais de 1.000 pessoas foram presas nesta terça-feira (3), no nordeste da Índia, durante a segunda fase de uma campanha do governo contra os casamentos infantis ilegais, informaram as autoridades.

Cerca de 4.000 pessoas já foram detidas no estado de Assam em fevereiro, incluindo pais de casais casados e aqueles que assinaram os compromissos matrimoniais de menores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O responsável pela região, Himanta Biswa Sarma, anunciou que a polícia lançou uma segunda fase da campanha "em uma operação especial que começou na madrugada".