Gestão dos fundos de reconstrução na Líbia preocupa

Após as inundações que arrasaram o leste do país, os dois governos rivais da Líbia tentam monopolizar a atenção dos esforços de reconstrução, embora as divisões políticas e a corrupção suscitem receios sobre a transparência na gestão desses recursos.

O país é governado por dois Executivos rivais: um, em Trípoli (oeste), liderado por Abdelhamid Dbeibah e reconhecido pela ONU; e outro, no leste, encarnado pelo Parlamento e ligado ao marechal Khalifa Haftar.

Desde as inundações que atingiram a cidade de Derna (leste) em 10 de setembro, os dois governos não param de anunciar milhões de dólares para a reconstrução.