Fortaleza vence Corinthians (2-0) e vai à final da Sul-Americana

O Fortaleza se classificou pela primeira vez à final da Copa Sul-Americana ao derrotar o Corinthians por 2 a 0 nesta terça-feira (3), no Castelão.

Depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida em São Paulo, na semana passada, o 'Leão' selou a vaga na decisão com os gols de Yago Pikachu (49') e Tinga (55').

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com esta classificação, o Fortaleza também se tornou o primeiro clube do nordeste a chegar a uma final de torneio internacional.