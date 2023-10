Filho de Biden declara inocência em processo por posse ilegal de arma

Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos Joe Biden, se declarou inocente de posse ilegal de arma, nesta terça-feira (3), a um tribunal federal de Delaware.

Em julho, o réu chegou a um acordo com o procurador federal David Weiss sobre as acusações de fraude fiscal e de posse de arma para evitar a possibilidade de prisão, mas uma juíza expressou ceticismo sobre alguns termos e o acordo não foi concretizado.

O filho do presidente se declarou inocente após a leitura das acusações em um tribunal federal de Wilmington, a cidade da família Biden, e permaneceu em liberdade.

E recebeu uma terceira acusação por posse ilegal de arma de fogo, que manteve durante 11 dias em outubro de 2018, antes de se livrar do revólver.

Se for considerado culpado, Hunter Biden pode, em tese, ser condenado a até 25 anos de prisão, mas na prática este tipo de crime, se não for acompanhado por outras acusações, não costuma ser punido com sentenças de prisão.

Weiss, que foi promovido a procurador especial para a investigação de Biden depois que o acordo judicial fracassou, disse que também está investigando Hunter por possível fraude fiscal.

Os republicanos atacam Hunter Biden por negócios realizados na Ucrânia e China quando seu pai era vice-presidente de Barack Obama (2009-2017) e acusam os democratas de fazer de tudo para enterrar os processos judiciais contra ele.