Exército da Colômbia pede perdão inédito por execuções de civis

Em sua maioria mulheres ouviram as palavras de Ospina e exigiram saber a verdade sobre quem deu a ordem para assassinar esses civis para inflar resultados militares em troca de benefícios como dias de folga e condecorações entre 2004 e 2008.

Em julho, o ministro da Defesa, Iván Velásquez, pediu desculpas por outra dessas execuções. Nesta terça-feira, o presidente Gustavo Petro qualificou a prática como "genocídio".

"Que as armas nunca se voltem contra o povo novamente", afirmou o presidente, crítico de governos anteriores e antigos chefes militares.

Desde que grupos de vítimas começaram a apontar que jovens foram enganados por membros do exército com promessas de emprego para depois serem mortos a sangue frio, os comandantes do exército negaram que fosse uma ação sistemática. Eles chegaram a afirmar que era uma invenção de organizações de esquerda para deslegitimar as forças de segurança.

Mas a Jurisdição Especial para a Paz (JEP), o tribunal nascido do acordo de 2016 que desarmou as Farc, determinou em 2021 que pelo menos 6.402 pessoas foram vítimas dessa forma macabra de apresentar resultados na luta contra as guerrilhas.

Conhecidos como 'falsos positivos', os assassinatos de civis são o maior escândalo entre os militares em mais de meio século de conflito armado interno.