Ex-diplomata mexicano acusado de crimes sexuais será extraditado de Israel

O escritor e ex-diplomata mexicano Andrés Roemer, acusado de crimes sexuais por várias mulheres, foi capturado em Israel e será extraditado para o México, anunciaram as autoridades dos dois países.

"Essa pessoa foi detida em Israel e será extraditada ao México", afirmou na segunda-feira o presidente Andrés Manuel López Obrador em sua coletiva de imprensa diária.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministério das Relações Exteriores confirmou horas depois, em um comunicado, que a polícia israelense prendeu Roemer no domingo "com fins de extradição, a pedido do governo mexicano" e por solicitação específica da Procuradoria da Cidade do México.