EUA sanciona rede chinesa que fornece precursores de fentanil a cartéis mexicanos

Os Estados Unidos sancionaram, nesta terça-feira (3), uma rede chinesa por fornecer substâncias a traficantes de drogas, como os cartéis mexicanos, para fabricar fentanil e outras drogas, em um golpe contra a rede que causa estragos no país e perturba as relações com o México.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) sancionou 28 pessoas e empresas, todas sediadas na China, exceto três com sede no Canadá, por estarem "envolvidas na proliferação internacional de drogas", informou o Departamento do Tesouro.

Este ano, o governo do presidente democrata Joe Biden se propôs a combater as redes mundiais de fentanil, um opioide sintético fabricado, segundo Washington, por dois cartéis mexicanos: o de Sinaloa e o Jalisco Nueva Generación, que recebem as substâncias produzidas pela rede sancionada.