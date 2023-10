EUA: presidente da Câmara é destituído pelo Partido Republicano

Pela primeira vez em 234 anos de história, a Câmara apoiou uma resolução "para a vacância do cargo de presidente da casa", por 216 votos a 210, preparando o terreno para uma disputa sem precedentes para substituir seu porta-voz, um ano antes da eleição presidencial.

O republicano Kevin McCarthy, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, foi destituído, nesta terça-feira (3), por congressistas do seu próprio partido, que se irritaram com a sua ajuda aos democratas.

McCarthy, um ex-empresário de 58 anos, havia aborrecido os conservadores no último fim de semana, ao aprovar uma medida temporária bipartidária, apoiada pela Casa Branca, para evitar a paralisação dos serviços federais.

O conservador da Flórida Matt Gaetz, que pressionou pelo voto de remoção de McCarthy, apostou em que conseguiria depor o presidente da Câmara com o apoio de alguns poucos republicanos, ajudados pela relutância dos democratas em ajudar o presidente da casa, que abriu recentemente uma investigação de impeachment altamente politizada contra o presidente Joe Biden.

Os republicanos foram alertados por sua liderança de que poderiam mergulhar o partido "no caos", mas Gaetz, que reclamou reiteradamente do fracasso de McCarthy em honrar os acordos feitos com a extrema direita, replicou: "O caos é o presidente McCarthy. Caos é alguém em cuja palavra não podemos confiar."

O presidente da Câmara dos Representantes é o segundo na linha de sucessão da Presidência americana. Assim como muitos congressistas, ele repreendeu Donald Trump após os distúrbios no Capitólio em 2021, mas logo recuou e viajou à Flórida para fazer as pazes com o magnata, garantindo um apoio crucial para suas ambições como presidente da Câmara.

Quando McCarthy conseguiu o que queria, enfrentou uma realidade desconfortável: seu controle do poder ficou à mercê dos republicanos linha-dura.

McCarthy teve uma briga em maio com o presidente Joe Biden sobre o aumento do teto da dívida do país. Conseguiu um acordo de última hora para evitar o default e, embora tenha considerado o mesmo uma vitória dos conservadores, precisou enfrentar os republicanos linha-dura, que o criticaram por ter feito muitas concessões em matéria de gastos públicos.