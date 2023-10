EUA: McCarthy luta contra ameaça à sua liderança na Câmara

McCarthy desencadeou a fúria da ala ultraconservadora do partido quando aprovou, no sábado, uma medida bipartidária provisória de financiamento apoiada pela Casa Branca para evitar uma paralisia do governo.

Os ultraconservadores estavam incomodados com o que viram como um revés de McCarthy, que havia prometido o fim da legislação provisória acordada às pressas com o apoio do partido da oposição e um retorno ao orçamento por meio do processo da comissão.

Em reunião dos republicanos da Câmara, McCarthy disse hoje aos colegas que a luta chegaria ao plenário da Câmara ao meio-dia (horário local), informou a assessoria do Congresso, começando com uma votação preliminar destinada a "apresentar" a moção de Gaetz para, então, estrangulá-la já em sua concepção.

Há pouco apoio ao orador entre ambos os partidos e muitos congressistas liberais indicaram que preferem assistir à guerra civil republicana sem se envolver. Segundo os aliados de McCarthy, ele é contra o fechamento de acordos com os democratas e, de qualquer forma, enfrentaria outra reação violenta caso concordasse com tais exigências.