Em crise, Ajax anuncia retorno de Louis van Gaal como assessor

O ex-treinador da seleção da Holanda Louis van Gaal voltará ao Ajax para trabalhar como assessor, anunciou nesta terça-feira (3) o clube, que vive sua pior temporada há décadas.

"Gostaria de ajudar o Ajax. Passo grande parte do tempo em Portugal e isso combina bem com o papel de assessor externo", declarou Van Gaal, citado em comunicado do clube.

Outrora gigante do futebol europeu, o Ajax vive atualmente uma de suas crises mais profundas em 123 anos de história, ocupando a 15ª posição no Campeonato Holandês.