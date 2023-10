É 'absurdo' plantar árvores para combater as mudanças climáticas?

Bill Gates é enfático: "Não planto árvores", declarou recentemente, alimentando o debate sobre se plantar árvores maciçamente é uma forma eficiente de combater as mudanças climáticas.

"Somos pessoas da ciência ou somos idiotas?", alfinetou durante um debate sobre o clima organizado pelo The New York Times na semana passada.

Este não parece ser o posicionamento de empresas e indivíduos em todas as partes do mundo, que passaram a priorizar o ato de plantar árvores para compensar suas emissões de CO2 na atmosfera.

Até mesmo republicanos americanos - muitos deles céticos sobre as mudanças climáticas - apresentaram um projeto de lei para apoiar o plantio de bilhões de árvores em todo o planeta.

As controversas declarações de Gates chegaram às manchetes e suscitaram críticas por parte dos defensores do reflorestamento (plantar árvores em florestas desmatadas)e do florestamento (plantar em áreas onde não havia florestas).

"Dediquei os últimos 16 anos da minha vida a fazer das florestas parte da solução climática. Este tipo de comentário pode nos fazer retroceder de verdade", exclamou Jad Daley, presidente da ONG American Forests, em sua conta na rede social X, antigo Twitter.

Mas Bill Gates não é o único que duvida deste plano ambicioso.