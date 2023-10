Dólar supera os 150 ienes pela primeira vez em um ano

A moeda japonesa, o iene, continuou sua queda em relação ao dólar nesta terça-feira (3), ultrapassando o limite de 150 ienes por dólar pela primeira vez em um ano, devido à política acomodatícia do Banco Central do Japão e a um dólar fortalecido pelo aumento das taxas de juros no Estados Unidos.

Por volta das 11h (horário de Brasília), o dólar subia 0,14% em relação à moeda japonesa, a 150,08 ienes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a crise do outono passado, o governo japonês interveio no mercado cambial para defender o iene face ao dólar.