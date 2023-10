Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) anunciou hoje que, após discussões com a 'Food and Drug Administration' (FDA) dos EUA, irá trabalhar com a FDA para uma retirada voluntária do EXKIVITY®(mobocertinib) nos EUA para pacientes adultos com câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC) localmente avançado ou metastático com mutação de inserção positiva (inserção +) de Exon20 com receptor de fator de crescimento epidérmico (EGFR), cuja doença progrediu durante ou após quimioterapia à base de platina. A Takeda pretende iniciar de modo semelhante a retirada voluntária a nível mundial, onde o EXKIVITY for aprovado e está trabalhando com reguladores em outros países, onde está atualmente disponível nas próximas etapas.

Esta decisão se baseou no resultado do ensaio confirmatório EXCLAIM-2 de fase 3, que não alcançou seu estágio final primário e, assim, não cumpriu os requisitos de dados confirmatórios da Aprovação Acelerada concedida pela FDA dos EUA nem as aprovações condicionais de comercialização concedidas em outros países.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ensaio EXCLAIM-2 foi um estudo de fase 3, multicêntrico e aberto, concebido para investigar a segurança e eficácia do EXKIVITY como monoterapia x quimioterapia à base de platina em primeira linha de inserção positiva de Exon20 com EGFR e NSCLC localmente avançado ou metastático. Não foram observados novos sinais de segurança no ensaio EXCLAIM-2. Os dados completos do estudo serão apresentados em uma próxima encontro de medicina ou publicados em um jornal revisado por pares.