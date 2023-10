Comunicado do Business Wire :RoslinCT

Em sua função anterior como vice-presidente de operações e chefe local na ReciBioPharm, Morris demonstrou liderança excepcional no monitoramento do desenvolvimento e fabricação ATMP de biofarmacêuticos, incluindo vírus oncolíticos, vacinas virais, mRNA/terapia genética e produtos bioterapêuticos vivos. Seu histórico comprovado no desenvolvimento e validação de novos produtos e tecnologias de fabricação o torna bem-posicionado para liderar os esforços operacionais da RoslinCT.

"Estamos muito felizes em dar as boas-vindas ao Dean na função de diretor de operações na RoslinCT", disse Patrick Lucy, presidente e CEO na RoslinCT Boston. "Sua vasta experiência e histórico bem-sucedido no setor biofarmacêutico o torna o líder ideal para conduzir nossas operações e continuar nosso compromisso de oferecer terapias avançadas de alta qualidade aos pacientes necessitados."

As funções anteriores de Morris, incluindo a de chefe da Unidade de Produção Autônoma na Sanofi e de diretor de Engenharia e Desenvolvimento de Processos na Anika Therapeutics, Inc., refletem sua proficiência na liderança de equipes multifuncionais e no gerenciamento bem-sucedido de projetos complexos.

Sobre a RoslinCT

A RoslinCT é uma empresa líder global em serviços de desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO), com foco em terapias avançadas celulares e gênicas. Fundada em 2006 e construída com base na tecnologia inovadora de clonagem da ovelha Dolly no Roslin Institute em 1997, a RoslinCT tira proveito da ciência de ponta para avançar no desenvolvimento de medicamentos humanos. Com uma herança notável na área, a empresa alcançou marcos significativos, incluindo estar entre as primeiras do mundo a produzir células-tronco pluripotentes humanas de nível clínico. Em colaboração com os parceiros, a RoslinCT também desenvolveu o primeiro produto de terapia celular editado por CRISPR para uma doença hereditária grave, conduzindo-o desde o desenvolvimento inicial até à comercialização.

Equipada com 22 instalações de processamento de terapia celular cGMP especialmente desenvolvidas em Edimburgo, Escócia, e em Hopkinton, Massachusetts, a RoslinCT oferece desenvolvimento inovador de processos e análises, fabricação clínica e comercial cGMP para vários tipos celulares, tanto para processos autólogos quanto alogênicos, além do desenvolvimento de linhas de células-tronco iPSC cGMP, edição gênica e diferenciação.

Com soluções CDMO personalizadas, a RoslinCT possibilita que os parceiros avancem de maneira eficiente do desenvolvimento à comercialização e forneçam terapias celulares e gênicas que salvam vidas no mundo inteiro.