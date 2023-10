Comunicado do Business Wire :Principal Financial Group

Singapura é o mercado financeiramente mais inclusivo do mundo entre 42 países analisados, ao lado de Hong Kong, Suíça, EUA e Suécia, conforme a segunda edição do Índice de Inclusão Financeira Mundial (o Índice) do Principal Financial Group®. A pesquisa divulgada hoje, realizada pelo Centro de Pesquisas Econômicas e Empresariais (Centre for Economics and Business Research - Cebr) e pela Principal®, examina até que ponto governos, sistemas financeiros e empregadores de um determinado mercado oferecem ferramentas, serviços e orientações relevantes para permitir maiores níveis de inclusão financeira. Agora em seu segundo ano, o relatório indica uma avaliação abrangente e comparativa da inclusão financeira em escala mundial, classificando 42 mercados em uma base relativa, além de uma nova pontuação absoluta atribuída aos níveis internacional e regional. Isto permite identificar e analisar regiões que obtiveram mais progressos e as que enfrentam os maiores desafios. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Apesar da incerteza nas condições econômicas do ano passado, é encorajador ver que a inclusão financeira mundial continua melhorando", disse Dan Houston, presidente do conselho, presidente e diretor executivo da Principal. "Estamos otimistas quanto ao progresso contínuo que governos, sistemas financeiros e empregadores vêm fazendo ao redor do mundo para ajudar mais pessoas a obter acesso ao apoio de que precisam para se sentir com mais segurança financeira."

Principais conclusões -- A inclusão financeira melhorou a nível internacional. A pontuação geral de inclusão financeira mundial apresentou um aumento notável de 5,6 pontos, atingindo 47,3 em 100. Isto é impulsionado pelos avanços no Sudeste Asiático e na América Latina, respaldados por significativos progressos no suporte oferecido pelos sistemas financeiros. -- Singapura continua sendo o mercado financeiramente mais inclusivo.Singapura se classificou em primeiro, segundo e terceiro lugar no apoio do governo, de empregadores e do sistema financeiro, respectivamente. Sobretudo digno de menção é o progresso de Singapura no pilar de suporte ao empregador, onde subiu 12 posições. -- A inclusão financeira está avançando com mais rapidez em mercados que desenvolvem sistemas financeiros com base na tecnologia. As maiores ascensões incluem diversas economias emergentes, como Brasil, Tailândia, Vietnã e Coreia do Sul. -- O progresso na inclusão financeira está intenso e positivamente correlacionado ao progresso em outras métricas de desenvolvimento social e econômico, como níveis mais baixos de corrupção e maior liberdade econômica, resiliência e produtividade. -- As maiores economias do mundo estão geralmente estagnadas ou se deteriorando em termos de inclusão financeira. Estes mercados têm pontuações médias nos pilares de suporte ao governo e ao sistema financeiro, combinadas com pontuações universalmente baixas no suporte aos empregadores.

"Os dados mostram que a inclusão financeira está melhorando a nível mundial", disse Kay Neufeld, diretor e chefe de previsões do Cebr. "Está ocorrendo uma maior inclusão financeira, apesar das economias estarem passando por um período de choques por parte da oferta, aumento da inflação e consequentes ajustes nas taxas de juro. É evidente que os mercados asiáticos e latino-americanos em rápido crescimento estão dando os maiores passos adiante.Contudo, as economias desenvolvidas que fazem progressos mais lentos na inclusão financeira devem ser vistas no contexto destes mercados que já têm uma classificação mais elevada na escala de inclusão financeira, como indicado nas conclusões mais amplas do Índice, e, como consequência, têm uma margem mais limitada para obter ganhos tão rápidos." Revelações dos EUA A inclusão financeira nos EUA caiu ligeiramente, com o país passando do segundo ao quarto lugar no Índice. A queda nas classificações foi impulsionada por declínios em empregadores (caindo do segundo ao 12º lugar) e apoio governamental (caindo do 15º ao 19º lugar). O país experimentou quedas nas classificações em todos os indicadores do pilar de empregadores, com os maiores declínios observados na orientação e suporte financeiro fornecido por empregadores (caindo 20 posições, para o 26º) e nas iniciativas de remuneração flexível (caindo 17 posições, para o 21º).

O apoio dos empregadores diminuiu em empresas de todos os portes, mas o apoio dos empregadores menores caiu notavelmente. Como visto no relatório de 2022, há uma clara associação entre o porte da empresa e o nível de apoio dos empregadores. As grandes empresas provavelmente estarão aptas a oferecer recursos e serviços financeiros mais abrangentes à sua força de trabalho. Isto pode sugerir que, diante dos desafios econômicos e das constantes preocupações quanto a uma potencial recessão, as pequenas empresas estão reduzindo estrategicamente áreas que acreditam que terão um impacto limitado nas operações em andamento. "Os empregadores desempenham um papel essencial na estabilidade financeira das comunidades, sobretudo de pequenas empresas, que são a espinha dorsal do bem-estar financeiro de seus funcionários", disse Amy Friedrich, presidente de Benefícios e Proteção da Principal. "Embora a lacuna no apoio indique algumas preocupações, pode sinalizar um reequilíbrio do mercado de trabalho, que sofreu um rearranjo sem precedentes após a pandemia. É importante notar que estes comportamentos provavelmente variam entre os setores. As empresas com as quais trabalhamos demonstraram uma incrível resiliência devido a recentes acontecimentos econômicos e reconhecem o papel crucial que os benefícios desempenham para seus funcionários. Embora o Índice proporcione uma oportunidade de rever os pilares de modo independente, é importante considerar os três pilares e como conduzem holisticamente à inclusão financeira. Por exemplo, a aprovação do SECURE 2.0 sinaliza como todos os três pilares de suporte podem trabalhar em conjunto para impulsionar a inclusão financeira." Os EUA mantiveram sua posição superior no respaldo ao sistema financeiro. Está classificado entre os três e quatro primeiros dos oito indicadores que compõem este pilar, incluindo: 'acesso a crédito', 'direitos de proteção de mutuários e credores', 'presença e qualidade das fintechs' e 'acesso a capital'.