Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, provedora de software de rede que está moldando o futuro das redes com soluções nativas da nuvem que podem de ser executadas em qualquer nuvem, recebeu dois projetos 5G Open RAN, que são pioneiros no mundo, como parte do Concurso de Ecossistemas de Redes Abertas do governo do Reino Unido, voltado para a adoção de tecnologia de rede aberta e interoperável. Os projetos garantiram financiamento governamental por meio do Departamento de Ciência, Inovação e Tecnologia (DSIT) e focarão na demonstração de abordagens inovadoras para otimizar o desempenho da rede Open RAN em ambientes de alta densidade de demanda (HDD). Os locais de HDD - entre os quais cidades, aeroportos, estádios desportivos e grandes eventos públicos - apresentam as condições mais desafiantes para o desempenho técnico das redes móveis. BG Kumar, presidente de Redes de Acesso, Plataformas e MDE da Mavenir, afirmou: "Estamos entusiasmados com o financiamento do DSIT por meio de dois consórcios para dois projetos inovadores criados para demonstrar a adaptabilidade e o impacto da conectividade Open RAN com a Three e a Virgin Media O2, no cenário de tráfego móvel de alta densidade. Juntamente com nossas parcerias, estamos acelerando o desenvolvimento e impulsionando a adoção de redes 5G Open RAN para a criação de um futuro mais conectado, capacitado e sustentável".

Mais informações sobre os projetos adjudicados: SCONDA: a Mavenir é membro do consórcio escolhido para entregar o SCONDA (Small Cells ORAN in Dense Areas - ou "células pequenas ORAN em áreas densas"), um projeto pioneiro no mundo desenvolvido para enfrentar os desafios técnicos e comerciais únicos das áreas de alta demanda de alta densidade. O SCONDA cria uma pequena camada de densificação de células em hotspots urbanos de alta demanda para descarregar o macrotráfego e proporcionar uma melhor experiência ao cliente. O projeto permitirá ainda mais a automação do desempenho da rede no desafiador ambiente de rádio do centro da cidade de Glasgow (Escócia). O projeto visa demonstrar como o Open RAN pode ser implementado, integrado e gerenciado dentro da rede móvel Three mais ampla em Glasgow e avaliar como o Open RAN se compara à qualidade e capacidade de uma rede RAN tradicional. Outros membros do consórcio para o projeto SCONDA são: AWTG, Three, Boldyn, a Universidade de Surrey, PI Works, Scotland 5G Centre, a Universidade de Glasgow e Accenture. 5G MoDE (HDD on wheels):o projeto 5G MoDE (HDD on wheels) está sendo realizado pela Mavenir, Virgin Media O2, VMWare e Universidade de Surrey. A Mavenir é a líder técnica do projeto e fornecedora de hardware, software e serviços Open RAN essenciais. O 5G MoDE, que significa O-RAN móvel para ambientes altamente densos, aproveitará tecnologias avançadas e design inteligente para mostrar a eficácia do conceito 5G MoDE em cenários de tráfego móvel de alta densidade do mundo real. As principais áreas de foco do projeto incluem um controlador inteligente Open RAN (O-RIC), economia de energia e otimização de capacidade, unidades de nuvem centralizadas, implementação de pegada zero e uma unidade de antena ativa (AAU) O-RAN Massive MIMO. Ao combinar esses elementos, as parcerias do consórcio pretendem melhorar a eficiência do espectro, reduzir o consumo de energia, otimizar a capacidade da rede, minimizar o impacto ambiental e fornecer um serviço superior - mesmo em áreas altamente povoadas.

No âmbito do Concurso de Ecossistemas de Redes Abertas, foram adjudicados um total de 19. Para mais informações, visite o site GOV.UK. Sobre a Mavenir: A Mavenir está construindo o futuro das redes e da tecnologia pioneira, concentrando-se na visão de uma rede automatizada única, baseada em software, que funciona em qualquer nuvem. Como única fornecedora de software de rede end-to-end (de ponta a ponta) em nuvem da indústria, a Mavenir está focada em transformar como o mundo se conecta, acelerando a transformação de redes de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

