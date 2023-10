Comunicado do Business Wire :ExaGrid Systems, Inc.

A ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor, anunciou hoje uma atualização em sua integração com o Commvault, um aplicativo de backup líder do setor e líder global em proteção de dados. A ExaGrid tem dado suporte ao Commvault por mais de 14 anos e continua a avançar com seu Armazenamento de Backup em Camadas para agregar valor aos usuários do Commvault, que podem usar o ExaGrid como um destino de armazenamento por trás do Commvault. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Armazenamento de Backup em Camadas da ExaGrid já era capaz de receber dados deduplicados do Commvault e deduplicá-los ainda mais, em um fator 3 vezes maior do que a deduplicação do Commvault sozinha, resultando em economia significativa de armazenamento. Agora, os dispositivos de Armazenamento de Backup em Camadas da ExaGrid podem receber dados comprimidos e deduplicados do Commvault e deduplicar ainda mais esses dados.

Os usuários do Commvault podem deixar a compactação e a deduplicação habilitadas no Commvault e a ExaGrid pode deduplicá-las ainda mais - um benefício que nenhuma outra solução de armazenamento de backup pode oferecer. "A ExaGrid continua inovando seu Armazenamento de Backup em Camadas para não apenas suportar mais de 25 aplicativos e utilitários de backup, mas também para suportar recursos exclusivos e oferecer integração avançada com os principais aplicativos de backup para melhorar o desempenho e a proteção de dados", disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. "Estamos entusiasmados por oferecer mais flexibilidade aos usuários do Commvault para que configurem seus backups da maneira que melhor se adapte a seus ambientes únicos, ao mesmo tempo em que podem aproveitar os benefícios exclusivos que a ExaGrid oferece, incluindo a triplicação da deduplicação que o Commvault proporciona. "A ExaGrid é a única empresa 100% centrada em armazenamento de backup, e estamos comprometidos em resolver os desafios que as organizações frequentemente enfrentam com seus backups, incluindo os aspectos econômicos", disse Andrews. "Esta nova atualização com o Commvault trará economias significativas no armazenamento e reduzirá o custo do armazenamento necessário para a retenção de dados a longo prazo." ExaGrid se integra ao Commvault para fornecer os seguintes benefícios: -- Permite que a compactação do Commvault seja ativada -- Permite que a deduplicação do Commvault seja ativada

-- Deduplica ainda mais os dados compactados e deduplicados do Commvault para economizar armazenamento adicional. A taxa de deduplicação é aumentada em 3X -- Integração com o Commvault Spill & Fill para gerenciamento automatizado de tarefas -- Pode usar a replicação do Commvault para o site de DR (DASH COPY) ou usar a replicação ExaGrid, que move apenas os dados deduplicados para economizar ainda mais a largura de banda da WAN

-- Pode funcionar com a compactação e a deduplicação do Commvault desativadas para backups e restaurações mais rápidos -- A arquitetura escalável permite que os usuários simplesmente adicionem dispositivos ExaGrid (que incluem processador, memória, rede e disco) à medida que os dados crescem e mantenham uma janela de backup de tamanho fixo -- A ExaGrid possui uma camada exclusiva não voltada para a rede à qual agentes de ameaças não têm acesso, juntamente com uma política de exclusão atrasada e objetos de dados imutáveis para recuperação de ataques de ransomware