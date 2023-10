Comunicado do Business Wire :AEM

A AEM, a fonte essencial de insights ambientais, anunciou hoje o lançamento da Plataforma de Resiliência AEM Elements?, uma solução multirrisco para capacitar comunidades e organizações com os insights e ferramentas decisivos necessários para uma gestão e mitigação de riscos de desastres naturais. Esse lançamento inclui o AEM Elements 360, um aplicativo abrangente de suporte à decisão que está sendo revelado hoje na Meteorological Technology World Expo em Genebra, Suíça. Com as incertezas cada vez maiores em torno da variabilidade climática, é fundamental que as organizações e as comunidades estejam totalmente preparadas para uma série de desafios ambientais. A AEM Elements visa preencher essa lacuna servindo como uma plataforma abrangente e completa para planejamento de resiliência, adaptável a uma ampla variedade de cenários de riscos naturais, como condições climáticas severas e extremas, inundações, incêndios florestais, furacões e deslizamentos de terra. A plataforma não apenas agrega dados, mas também os sintetiza em insights acionáveis, promovendo um nível mais elevado de consciência situacional e colaboração entre todas as partes interessadas envolvidas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Em um mundo onde as ameaças são continuamente elevadas pela imprevisibilidade dos eventos naturais, a plataforma AEM Elements facilita a tomada de decisões colaborativas, aproveitando dados e inteligência integrados para passar do gerenciamento de riscos reativo para a construção proativa de resiliência", disse Mark D. Miller, diretor comercial da AEM. "Os minutos são importantes na avaliação e na resposta a eventos de risco natural, que não conhecem fronteiras. A AEM Elements pode fornecer acesso a dados e percepções cruciais de comunidades vizinhas, permitindo uma ação decisiva e uma resposta coordenada de todas as partes interessadas."

A plataforma AEM Elements abrange toda a cadeia de valor do recursos necessários para garantir resiliência e preparação para mudanças climáticas, incluindo: -- Experiência em concepção de soluções: Alavanca a vasta experiência da AEM em projetar sistemas de alerta precoce para implementar soluções com base em riscos localizados e vulnerabilidade. -- Redes de sensoriamento confiáveis: Inclui redes de dados proprietárias e de terceiros para melhorar a conscientização situacional em uma variedade de riscos naturais. -- Dados de alta qualidade: Construída sobre uma infraestrutura de dados escalável com segurança integrada e governança de dados para garantir acesso a dados em nível individual e empresarial. -- Insights acionáveis: Oferece análises avançadas, como previsões meteorológicas aprimoradas por sensores, raios em tempo real, detecção dinâmica de tempestades, chuvas de radar ajustadas por indicadores (GARR) e modelos de impacto. -- Decisões otimizadas: Impulsionado pelo AEM Elements 360, fornece alertas oportunos, automação e ação para permitir decisões confiantes.

O AEM Elements 360 é o centro de comando para comunidades e organizações, eliminando gargalos comuns, como dados fragmentados, dependência de aplicativos díspares de finalidade única e avisos antecipados inadequados, transformando perfeitamente diversas fontes de dados em insights acionáveis. Isso permite uma coordenação de resposta mais eficiente e eficaz entre todas as partes interessadas envolvidas no gerenciamento de riscos de desastres naturais, desde os socorristas até os líderes de gerenciamento de recursos. Os recursos avançados de colaboração e suporte à decisão do AEM Elements 360 incluem: -- Consciência situacional aprimorada: Integra facilmente dados de redes de detecção internas, redes proprietárias da AEM e quase qualquer outra fonte de dados ambientais para obter insights mais completos em tempo real.

-- Insights acionáveis: Transforma dados em insights acionáveis por meio de um conjunto abrangente de mapas, gráficos, painéis e análises configuráveis para áreas de interesse. -- Mecanismo de alerta automatizado: Notifica o público e a força de trabalho com alertas personalizáveis com base em limites, regras e condições específicas do local, entregues via SMS, e-mail, sites públicos, sirenes e luzes estroboscópicas e API para integração empresarial. -- Colaboração simplificada: Criado para ser seguro, dimensionável e pronto para dispositivos móveis, permite o compartilhamento de informações entre agências, empresas e comunidades.