Comissão de arbitragem publica áudio do VAR em gol anulado do Liverpool contra o Tottenham

A comissão de arbitragem da Inglaterra (PGMOL) divulgou nesta terça-feira (3) o áudio da conversa entre os árbitros do VAR após o gol incorretamente anulado por impedimento do colombiano Luis Díaz, do Liverpool, que foi derrotado pelo Tottenham por 2 a 1 no último sábado.

Darren England e seu assistente Daniel Cook, que estavam na cabine do VAR, não corrigiram a decisão incorreta tomada no campo de apontar impedimento no gol de Díaz, que abriria o placar da partida.

O Liverpool acabou perdendo por 2 a 1 e a PGMOL publicou um comunicado admitindo um "erro humano significativo", que levou à tomada de decisão incorreta.