Começa julgamento por fraude contra fundador da plataforma FTX Sam Bankman-Fried

O primeiro dia do processo será dedicado à escolha do júri de um caso que levará cerca de seis semanas para ser resolvido em tribunal.

Seu império começou a ruir em novembro passado, quando uma reportagem expôs as relações de negócios entre a FTX e a Alameda Research, o braço de investimento em criptomoedas da empresa. As acusações denunciavam que os fundos de alguns clientes da FTX foram usados, sem seu conhecimento, para financiar a Alameda e fazer investimentos de risco.

No auge de sua carreira, "SBK", como é conhecido, tinha uma fortuna estimada em US$ 26 bilhões (R$ 133,3 bilhões na cotação do dia).

Em apenas alguns anos, o graduado do Massachusetts Institute of Technology (MIT) transformou sua plataforma FTX na segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo, acumulando uma fortuna gigantesca nessa trajetória.

Quando a poeira baixou, faltavam cerca de US$ 8,7 bilhões (R$ 44,6 bilhões na cotação do dia), segundo o administrador que cuidou da liquidação.

Acusado de fraude e de conspiração criminosa, "SBF" foi extraditado no final de dezembro das Bahamas, onde a FTX estava sediada, e foi solto sob fiança de US$ 250 milhões (R$ 1,28 bilhão na cotação do dia) ao chegar a Nova York.

Voltou a ser preso no início de agosto pelo juiz federal Lewis Kaplan por tentativa de manipulação de testemunhas.

Segundo o promotor, Bankman-Fried passou documentos para o jornal americano "The New York Times" na tentativa de influenciar o depoimento de Caroline Ellison, sua ex-namorada e ex-executiva da Alameda. Ellison foi acusada neste caso e aceitou cooperar com as autoridades americanas, como fizeram outros três ex-executivos do grupo.