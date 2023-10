Câmara dos EUA destitui republicano Kevin McCarthy da presidência da Casa em votação histórica

No último final de semana, McCarthy teve que contar com os votos de membros do partido do presidente Joe Biden para aprovar a legislação que evitou a paralisação do governo. A manobra irritou a ala mais à direita do partido, que pressionava por drásticos cortes de gastos. Como efeito, o deputado Matt Gaetz protocolou uma moção para vagar a presidência da Câmara.