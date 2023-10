Britânicos concebidos com doador de esperma ou óvulo poderão conhecer sua identidade aos 18 anos

Jovens que foram concebidos por doação de esperma ou óvulo no Reino Unido, ao atingirem a maioridade, agora podem ter acesso à identidade de seus doadores. A medida vale para aqueles que foram gerados após a mudança da lei em 2005.

Assim, cerca de trinta jovens que completarão 18 anos antes do fim do ano poderão obter o nome de seu doador, a data e o local de nascimento e seu último endereço conhecido, de acordo com a HFEA, regulador britânico de fertilidade e embriologia.

Mais de 70 mil crianças foram concebidas desta forma desde 1991 no Reino Unido, o equivalente a um a cada 170 nascimentos.