Biden liga para aliados dos EUA para tranquilizá-los sobre ajuda à Ucrânia

O presidente Joe Biden convocou, nesta terça-feira (3), os aliados ocidentais para assegurar-lhes que os Estados Unidos permanecerão firmes em apoio à Ucrânia, depois que os republicanos linha-dura bloquearam o financiamento da ajuda americana aos esforços de guerra de Kiev.

Biden conversou com líderes do Reino Unido, Canadá, Alemanha, Itália, Japão, Polônia, Romênia, bem como com a União Europeia e a Otan, além do ministro das Relações Exteriores da França, disse a Casa Branca.

"O presidente Biden convocou uma ligação esta manhã com aliados e parceiros para coordenar nosso contínuo apoio à Ucrânia", afirmou a Casa Branca em comunicado, acrescentando que mais detalhes seriam divulgados posteriormente.