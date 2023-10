Bayern vira sobre Copenhagen com gols de Musiala e Tel

Com a virada sobre o Copenhagen, o Bayern é o líder isolado da chave com 6 pontos, dois à frente do Galatasaray, que também virou sobre o Manchester United nesta terça-feira (3 a 2).

O Bayern de Munique derrotou o Copenhagen fora de casa por 2 a 1 nesta terça-feira (3), de virada, com gols de Jamal Musiala e Mathys Tel, pela segunda rodada do Grupo A da Liga dos Campeões.

Daqui a duas semanas, o time alemão viaja a Istambul para enfrentar o Galatasaray em busca de uma vitória que o deixaria muito próximo da classificação para as oitavas de final.

"Foi um jogo difícil. Foi uma questão de paciência. Temos uma grande qualidade no banco, já vimos isso em várias ocasiões nesta temporada, e mais uma vez esta noite", explicou o capitão do Bayern, Joshua Kimmich, em entrevista ao Amazon Prime.

O técnico do Bayern, Thomas Tuchel, tem à disposição um coringa de luxo com Mathys Tel, de 18 anos, que vem pedindo passagem para se tornar titular no ataque da equipe.

Mas a verdade é que Tel vem desequilibrando sempre que sai do banco e entra no segundo tempo. Há duas semanas, na Allianz Arena, foi ele quem tirou o time do sufoco ao marcar o quarto gol na vitória sobre o Manchester United por 4 a 2.

Nesta terça-feira, o jovem atacante foi o autor do gol da virada do Bayern (83'), que sofreu até o fim para furar a defesa do Copenhagen.

Antes, os dinamarqueses abriram o placar no início do segundo tempo com Lukas Lerager (56') e se fecharam para segurar o resultado, mas o empate dos bávaros veio pelos pés de Musiala (67').