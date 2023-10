Autor francês publica HQ feita com Inteligência Artificial

Editado e publicado pelo próprio autor, o primeiro álbum de história em quadrinhos desenhado inteiramente por Inteligência Artificial na França, "initial_A.", foi colocado à venda nesta terça-feira (3), depois de diferentes editoras terem rejeitado a proposta de Thierry Murat.

O autor usou um programa de IA chamado Midjourney para gerar as imagens. No processo de criação, Murat dava ao Midjourney as descrições e os estilos específicos, e o bot ia gerando as imagens.

Ele apresentou o projeto ao seu editor, que o cancelou devido à pressão de alguns funcionários que consideraram que a ideia estableceria um precedente negativo.