Adolescente é detido após ataque que deixou um morto em shopping de Bangcoc

Uma cidadã chinesa morreu, e há seis pessoas feridas, cinco delas gravemente, informou Yuthana Srettanan, chefe do centro de emergência de Erawan, que corrigiu o primeiro balanço de três óbitos.

Centenas de pessoas fugiram ao ouvir os tiros que começaram depois das 16h locais (6h em Brasília) no shopping Siam Paragon, um espaço para marcas de luxo, disseram testemunhas à AFP.

Thanpawasit Singthongkham, funcionário de um restaurante japonês do shopping, contou que "todo mundo estava abalado e tentava localizar sua família".

Uma jornalista da AFP viu centenas de pessoas fugindo do local. Imagens de pânico também foram registradas em vídeos publicados nas redes sociais.

Imagens de câmeras de segurança mostram um garoto de cabelo comprido, vestindo camisa escura, óculos e boné com a bandeira dos Estados Unidos, sendo preso.

Em sua página no Facebook, a polícia relatou a prisão de um adolescente de 14 anos.

O ataque ocorre poucos dias antes do primeiro aniversário de um dos maiores massacres da história recente da Tailândia, na província de Nong Bua Lam Phu (nordeste). Um ex-policial armado com faca e revólver atacou uma creche, matando 24 crianças e 12 adultos.

Os ataques armados deixam vítimas quase todas as semanas no reino. Em 2017, havia cerca de dez milhões de armas de fogo no país, das quais quase metade (4 milhões) não está registrada oficialmente, segundo o Small Arms Survey, um programa de pesquisa suíço.

Em 2020, um ex-oficial do Exército atacou um shopping em Nakhon Ratchasima, deixando 29 mortos.