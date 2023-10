Adolescente é detido após ataque que deixou dois mortos em shopping de Bangcoc

O suspeito é um adolescente de 14 anos com problemas mentais, aluno de uma escola particular cara e próxima desse estabelecimento comercial, que não tomou sua medicação, disse Sukwimol.

Duas mulheres - uma de nacionalidade chinesa, e outra, birmanesa - morreram, e outras cinco pessoas ficaram feridas no ataque, conforme novo balanço divulgado pelo chefe da polícia, Torsak Sukwimol.

Um adolescente de 14 anos foi preso após um ataque a tiros nesta terça-feira (3) em um movimentado shopping de Bangcoc que deixou dois mortos, quase um ano depois do pior massacre da história moderna da Tailândia.

"Ele disse que era como se houvesse outro 'ele' dentro, dizendo em quem atirar", acrescentou.

"O agressor foi preso. Na verdade, ele se entregou", disse o primeiro-ministro tailandês, Srettha Thavisin, mais cedo na televisão. "A polícia evacuou o local. A situação se tranquilizou", acrescentou.

Imagens de câmeras de segurança mostram um garoto de cabelo comprido, vestindo camisa escura, óculos e boné com a bandeira dos Estados Unidos, sendo preso em uma loja de móveis.

Em visita no local da tragédia, o premiê Thavisin deu seus pêsames às famílias afetadas.

Os disparos provocaram pânico no shopping, com centenas de pessoas correndo em fuga. Os tiros começaram depois das 16h locais (6h em Brasília) no shopping Siam Paragon, um espaço para marcas de luxo, disseram testemunhas.

Uma jornalista da AFP viu centenas de pessoas fugindo do local. Imagens de pânico também foram registradas em vídeos publicados nas redes sociais.