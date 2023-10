Trump comparece a tribunal de Nova York em julgamento sobre supostas fraudes empresariais

"Eles estavam mentindo ano após ano", acusou Kevin Wallace, advogado do escritório de James, enquanto Trump se sentava à mesa da defesa. Ele olhou para frente, com os braços cruzados, de costas para uma tela que mostrava detalhes da apresentação de Wallace.

Trump nega qualquer irregularidade e participou voluntariamente num julgamento que chamou de "farsa", "fraude", uma perda de tempo do Estado e "uma continuação da maior caça às bruxas de todos os tempos".

Favorito na disputa para liderar o Partido Republicano na corrida presidencial de 2024, Trump reiterou as afirmações de que James, um democrata, está tentando frustrar sua tentativa de retornar à Casa Branca. "O que temos aqui é uma tentativa de me prejudicar numa eleição", disse ele fora do tribunal, acrescentando: "Não creio que o povo deste país vá apoiar isso".

Trump saiu alegando que havia obtido uma vitória, apontando para comentários do juiz Arthur Engoron concordando com a opinião da defesa de que a maioria das alegações do processo são muito antigas.

O juiz sugeriu que o depoimento sobre as demonstrações financeiras de Trump de 2011 estava além do prazo legal. Wallace prometeu vinculá-lo a um acordo de empréstimo mais recente, mas Trump considerou as observações do juiz um desdobramento "excelente" para ele.

Engoron decidiu, na semana passada, que Trump cometeu fraude em seus negócios. Se for mantida em recurso, a decisão poderá forçar Trump a renunciar de suas propriedades em Nova York, incluindo a Trump Tower, um edifício de escritórios em Wall Street, campos de golfe e uma propriedade suburbana. Trump chamou a sentença de uma "pena de morte corporativa" e insistiu que o juiz, um democrata, é injusto e está disposto a apanhá-lo.