Senador uruguaio será acusado por crimes sexuais

Alicia Ghione, promotora de Crimes Sexuais do 6º Turno, solicitará a formalização da investigação contra Penadés em uma audiência marcada para 10 de outubro, informou o porta-voz do Ministério Público, Javier Benech, aos jornalistas.

Segundo meios de comunicação locais, que citam fontes próximas ao caso, Penadés será acusado de exploração sexual de adolescentes e será solicitada sua prisão preventiva.

Penadés é investigado pelo crime de retribuição ou promessa de retribuição a menores de idade para a execução de atos sexuais ou eróticos, previsto na lei 17.815 de 2004, que acarreta uma pena de dois a 12 anos de prisão.

Benech disse que neste caso também será solicitada a acusação de Sebastian Mauvezin, ex-professor do Liceu Militar, que teria facilitado os supostos encontros sexuais de Penadés com menores.

Tanto Penadés quanto Mauvezin negaram as acusações.

O Procurador-Geral do Uruguai, Juan Gómez, ordenou uma investigação sobre Penadés no final de março, após Romina Celeste Papasso, uma mulher trans militante do Partido Nacional, acusá-lo publicamente de pedofilia. A isso se somaram outras nove denúncias, todas de homens.

De acordo com detalhes revelados durante a sessão do Senado em que Penadés foi despojado de sua imunidade parlamentar, a maioria dos que testemunharam contra ele "eram jovens" no momento do suposto abuso e exploração sexual, a maioria com "13 e 14 anos", e os eventos denunciados ocorreram ao longo de vários anos, incluindo um testemunho de 2020.