Presidente do Egito anuncia que buscará terceiro mandato

Abdel Fatah al-Sissi, no poder no Egito desde que depôs o islamita Mohamed Morsi em 2013, anunciou nesta segunda-feira (2) que se candidatará à eleição presidencial de dezembro, em meio à crise econômica do país.

Após uma conferência na qual falou sobre "dez anos de sucesso", ele afirmou que deseja "se apresentar para continuar sonhando com um novo mandato" e convidou "todos os eleitores a votar, mesmo que não seja por mim".

Enquanto seus rivais denunciam "ataques" contra seus apoiadores, milhares de seguidores do presidente chegaram de ônibus às praças do Cairo, onde foram instalados palcos e cartazes proclamando "sim à estabilidade".