Petróleo cai em mercado que teme redução da demanda

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta segunda-feira (2) em meio a um novo aumento nas taxas dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que levanta temores de uma desaceleração da economia e uma redução na demanda por petróleo.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro caiu 1,61%, a 90,71 dólares, em Londres, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) para novembro perdeu 2,16%, a 88,82 dólares, em Nova York.

"O salto inicial no preço do petróleo (no início do dia) diminuiu à medida que as taxas dos títulos disparavam", observou Edward Moya, da Oanda, em uma nota de análise.