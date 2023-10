A bioquímica húngara Katalin Karikó e o pesquisador americano Drew Weissman foram anunciados nesta segunda-feira (2) como os vencedores do Prêmio Nobel de Medicina de 2023 por seus trabalhos sobre RNA mensageiro (RNAm), que abriram o caminho para o desenvolvimento das vacinas contra a covid-19.

Katalin Kariko e Drew Weissman, os pioneiros do RNA mensageiro que levaram o Nobel

A persistência da bioquímica húngara Katalin Karikó e do médico americano Drew Weissman na pesquisa do RNA mensageiro celular lhes rendeu muitos sacrifícios e alguns contratempos, reconhecidos nesta segunda-feira (2) com o Prêmio Nobel de Medicina pelo desenvolvimento de vacinas contra a covid-19.

Os vencedores do Nobel de Medicina nos últimos 10 anos

Lista dos vencedores dos últimos 10 anos do Prêmio Nobel de Medicina, atribuído nesta segunda-feira (2) à hungara Katalin Karikó e ao americano Drew Weissman Assembleia Nobel do Instituto Karolinska de Estocolmo.

Da covid ao câncer: a revolução das vacinas de RNA mensageiro

As vacinas de RNA mensageiro, que surgiram com a crise da covid-19 e que renderam, nesta segunda-feira (2), o Prêmio Nobel de Medicina aos pesquisadores Katalin Karikó (Hungria) e Drew Weissman (Estados Unidos), marcaram o ponto mais alto de uma revolução terapêutica.

Começa julgamento de Trump por inflar ativos imobiliários

O julgamento civil de Donald Trump e de dois dos seus filhos, acusados de terem inflacionado durante anos o valor dos seus ativos imobiliários, começa nesta segunda-feira (2) em Nova York e prenuncia uma maratona judicial para o favorito dos republicanos nas eleições presidenciais de 2024.

Teto de igreja desaba durante missa e deixa 10 mortos e 40 feridos no México

Ao menos 10 pessoas morreram e 40 ficaram feridas no domingo (1) no desabamento do teto de uma igreja durante uma missa na localidade de Ciudad Madero, no estado mexicano de Tamaulipas (nordeste), informou o governo local.

Debate de candidatos à presidência da Argentina demonstra divergências nas propostas econômicas

As propostas para combater a inflação, a fuga de divisas, a dolarização da economia ou o fim do Banco Central foram os temas que dominaram o primeiro debate, no domingo à noite, de candidatos à presidência da Argentina, onde o primeiro turno das eleições acontecerá em 22 de outubro.

Segurança domina debate entre candidatos à presidência no Equador

Militarizar prisões, portos e alfândegas, reforçar a segurança nas escolas diante da crescente violência e uma consulta popular no Equador foram as propostas que marcaram o debate de domingo (1) entre os candidatos à presidência Luisa González e Daniel Noboa, que se enfrentarão no segundo turno em 15 de outubro.

Chanceleres da UE celebram reunião 'histórica' de apoio em Kiev

Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) se encontraram nesta segunda-feira (2) em Kiev para a primeira reunião fora das fronteiras do bloco, considerada "histórica" e para expressar solidariedade à Ucrânia.

Boate espanhola onde morreram 13 pessoas tinha ordem de fechamento desde 2022

A boate em Múrcia, na qual um incêndio matou 13 pessoas no domingo, tinha ordem de fechamento há um ano, informaram nesta segunda-feira (2) as autoridades da cidade do sudeste da Espanha.

Papa Francisco abre sínodo para pensar sobre futuro da Igreja

O papa Francisco abre nesta quarta-feira (4), no Vaticano, a 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, o ápice de uma ampla consulta mundial sobre o futuro da Igreja católica, por meio da qual pretende instaurar um funcionamento menos piramidal.

Saiba mais sobre o sínodo do futuro da Igreja

O papa Francisco abrirá na quarta-feira (4), no Vaticano, a 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, ponto alto de uma extensa consulta mundial sobre o futuro da Igreja Católica que terminará em 29 de outubro. Confira cinco pontos sobre o evento.

Indústria do bem-estar sexual aumenta as vendas com abordagem mais feminina

De cremes a óleos que prometem o sétimo céu a vibradores multissensoriais e lingerie erótica: o mercado de produtos sexuais expandiu-se fortemente nos últimos anos, com uma abordagem voltada para as mulheres.

Ubisoft aposta em lançamento de 'Assassin's Creed Mirage' para retomar protagonismo

A gigante francesa de jogos eletrônicos Ubisoft, envolvida em uma série de crises, aposta no lançamento do novo episódio da saga de sucesso "Assassin's Creed", na próxima quinta-feira (05), para retomar seu protagonismo no mercado.

Após lesão, Vini Jr. volta ao Real Madrid na Liga dos Campeões contra o Napoli

Terceiro maior artilheiro da última edição da Liga dos Campeões, o atacante brasileiro Vinícius Júnior, recuperado de lesão, vai brigar pela vitória do Real Madrid sobre o Napoli na terça-feira (3) e a liderança do time madrilenho na segunda rodada da Champions.

