Líderes armênios de Nagorno-Karabakh prometem ficar até o fim das operações

Os líderes separatistas armênios de Nagorno-Karabakh, que anunciaram a rendição após uma ofensiva relâmpago do Azerbaijão, prometeram nesta segunda-feira (2) que permanecerão no território até a conclusão das operações de ajuda às vítimas do conflito e de uma explosão registrada durante a fuga dos moradores.

O presidente, Samvel Shahramanian, "permanecerá em Stepanakert ao lado de um grupo de funcionários de alto escalão até o fim das operações de busca dos mortos e das pessoas desaparecidas nas operações militares" e de assistência após a explosão de um depósito de combustíveis, anunciou a autoridade da república autoproclamada.

A ofensiva vitoriosa do Azerbaijão, entre 19 e 20 de setembro, neste território de população majoritariamente armênia deixou quase 600 mortos.