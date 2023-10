Jogo entre clubes saudita e iraniano é suspenso por estátua de general morto

A partida entre os clubes Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Sepahan, do Irã, foi suspensa nesta segunda-feira (2), devido à polêmica sobre a presença de uma estátua do general Qassem Soleimani, morto em um ataque aéreo americano em janeiro de 2020, perto do local do jogo.

A partida entre as duas equipes pela Champions League asiática foi suspenso devido a "circunstâncias inesperadas e que não foram antecipadas", anunciou sem dar mais detalhes a Confederação Asiática de Futebol (AFC).

Segundo um funcionário do Al-Ittihad, clube onde jogam Karim Benzema e Fabinho, a presença do busto do general iraniano perto do local da partida contrariou os dirigentes do clube. "É simplesmente um jogo de futebol e a presença desse busto é completamente inapropriada", declarou à AFP.