Indústria do bem-estar sexual aumenta as vendas com abordagem mais feminina

O valor global desta indústria situou-se em cerca de 19 bilhões de dólares em 2021 (106 bilhões de reais na cotação da época), com os Estados Unidos na liderança (4,4 bilhões de dólares ou 24,5 bilhões de reais na mesma cotação), segundo um estudo da consultora PwC.

De cremes a óleos que prometem o sétimo céu a vibradores multissensoriais e lingerie erótica: o mercado de produtos sexuais expandiu-se fortemente nos últimos anos, com uma abordagem voltada para as mulheres.

Os fabricantes passaram a fabricar produtos voltados para o público feminino, com tons pastéis mais sóbrios e embalagens menos chamativas.

"No início, pertencia aos magnatas da pornografia", explica à AFP. "Esses mesmos barões da pornografia perceberam que havia um mercado e vieram até nós para perguntar o que poderiam fazer para serem mais amigáveis às mulheres", acrescenta ela.

"Lembro de ir ao grande mercado atacadista de brinquedos sexuais", diz Ky Hoyle, fundadora da "Sh! Women's Erotic Emporium", no leste de Londres.

Embora esta mudança tenha começado na década de 1970, quando o movimento feminista procurava a emancipação das mulheres e da sua sexualidade, acelerou na virada do século.

A indústria se reposicionou rumo ao "bem-estar sexual", com designs mais lúdicos e refinados e embalagens mais discretas, o que tem ajudado a seduzir o público feminino, que antes relutava em produtos com conotações mais explícitas.

A sexualidade feminina começou a ganhar mais atenção na mídia. Séries como "Sex and the City" (Sexo e a Cidade) ajudaram a tirar os brinquedos adultos do armário. Em um episódio, Charlotte (Kristin Davis), a mais discreta das quatro protagonistas femininas, fica obcecada por seu vibrador.

Mais tarde, o sucesso mundial de "Cinquenta Tons de Cinza", adaptação cinematográfica da popular saga de romances eróticos sobre a relação sadomasoquista de uma jovem com um milionário, também quebrou muitos tabus.

O enorme interesse pelo filme "desencadeou uma mudança na indústria e fez com que mais pessoas se abrissem sobre os seus desejos", diz Lucy Litwack, CEO e proprietária da marca de lingerie erótica "Coco de Mer".