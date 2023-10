Igreja desaba no México durante missa de batizado e mata 10 pessoas

O teto de uma igreja desabou no Estado de Tamaulipas, no norte do México, durante uma missa no domingo, 1º de outubro, matando pelo menos 10 pessoas e ferindo cerca de 60. Equipes de busca ainda investigavam os destroços da igreja, em Ciudad Madero, até a manhã desta segunda-feira, 2, em busca de sobreviventes e mais vítimas.

Acredita-se que aproximadamente 30 pessoas tenham ficado presos nos escombros quando o telhado desabou, disseram as autoridades.

Os investigadores rastejaram sob os destroços e as autoridades contaram com cães farejadores para ajudar na busca por possíveis sobreviventes. A polícia estadual de Tamaulipas disse que cerca de 100 pessoas estavam na igreja no momento do desabamento.