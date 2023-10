Espanha inicia nova rodada de consultas para encontrar um candidato para governo

O rei Felipe VI iniciou nesta segunda-feira uma nova rodada de consultas com líderes de partidos espanhóis para escolher a melhor pessoa posicionada para reunir apoio o suficiente no Congresso e liderar o próximo governo do país.

Tudo indicava que o rei confiaria a tarefa ao presidente em exercício do governo, o socialista Pedro Sánchez, depois que Alberto Núñez Feijóo, líder do conservador Partido Popular, não obteve apoio parlamentar suficiente na semana passada.

O partido de Sánchez terminou em segundo lugar, atrás do Partido Popular, nos comícios de 23 de julho. As eleições mostraram um parlamento dividido, com 350 deputados de 11 partidos. Se nenhum governo estiver em vigor até 27 de novembro, outras eleições nacionais serão realizadas em 14 de janeiro.