Diniz convoca David Neres após lesão de Raphinha

O técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz, convocou o atacante David Neres, do Benfica de Portugal, após o corte de Raphinha, do Barcelona, por lesão, para os dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Venezuela e Uruguai, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira (2).

Assim, o jogador dos 'Encarnados' volta à Seleção pela primeira vez desde 11 de setembro de 2019, quando foi titular na derrota por 1 a 0 para o Peru, em amistoso disputado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Antes desse amistoso, o ex-atacante de São Paulo, Ajax e Shakhtar Donetsk fez parte do grupo que venceu a Copa América de 2019, na qual a seleção brasileira sagrou-se campeã ao derrotar o Peru por 3 a 1 no Maracanã. No total, Neres defendeu a 'amarelinha' sete vezes.