Desconvocado da Seleção, Caio Henrique é operado com sucesso na França

O lateral-esquerdo do Monaco, Caio Henrique, passou por uma cirurgia bem-sucedida nesta segunda-feira (2) em Estrasburgo, na França, após ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, informaram fontes do clube do Principado.

Dez dias depois da grave lesão sofrida na partida contra o Nice pelo Campeonato Francês, o lateral de 26 anos, ex-Grêmio e ex-Fluminense, inicia agora um longo período de recuperação para poder retornar às atividades com o grupo em abril do ano que vem.

Caio Henrique foi convocado pela primeira vez para a seleção principal do Brasil pelo técnico Fernando Diniz, para os duelos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 ocorridos no início de setembro, contra Bolívia e Peru.