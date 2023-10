Conservadores britânicos enfrentam difícil equação orçamentária

O salário mínimo aumentará no próximo ano no Reino Unido, mas não haverá cortes imediatos de impostos, anunciou o ministro britânico da Fazenda, Jeremy Hunt, nesta segunda-feira (2), no congresso do partido conservador no poder, em Manchester.

Em seu discurso aos delegados de seu partido para explicar os motivos pelos quais não pode baixar ainda as taxas, Hunt disse que enfrenta uma equação difícil de resolver, que inclui uma alta inflação e um contexto orçamental limitado.

Atrás do Partido Trabalhista nas pesquisas, conforme se aproximam as eleições legislativas que devem ser realizadas antes de janeiro de 2025, os conservadores multiplicam os anúncios no congresso anual de seu partido.