Comunicado do Business Wire :UL Solutions Inc.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. Quaisquer ofertas, solicitações de ofertas de compra ou quaisquer vendas de valores mobiliários serão feitas de acordo com os requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários dos EUA"). Este anúncio está sendo publicado de acordo com a Regra 135 da Lei de Valores Mobiliários dos EUA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230929155895/pt/

Contato

Mídia: Kathy Fieweger Vice-presidente sênior - Comunicações [email protected] 312-852-5156