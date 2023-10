Comunicado do Business Wire :SLB

OneSubsea now comprises SLB's and Aker Solutions' subsea businesses, which include an extensive complementary subsea production and processing technology portfolio. (Photo: Business Wire)

Mais informações sobre a transação estão disponíveis no site de relações com investidores da SLB, que pode ser acessado em https://investorcenter.slb.com/.

A OneSubsea terá sua sede em Oslo, Noruega, além de em Houston, Texas, com 11.000 pessoas trabalhando em todas as principais regiões operacionais no mundo inteiro. A SLB detém participação acionária de 70% na joint venture, com a Aker Solutions e a Subsea7 detendo participação de 20% e 10%, respectivamente.

"O amplo portfólio de tecnologia e a experiência em engenharia da OneSubsea nos permitem lidar com tendências e necessidades futuras do mercado em uma escala única. Ao fazer isso, pretendemos cumprir o nosso propósito de expansão das fronteiras do ambiente submarino para impulsionar um futuro energético sustentável", disse Mads Hjelmeland, recém-nomeado diretor executivo da OneSubsea. "Vamos acelerar a inovação e contribuir com a ambição dos nossos clientes de otimizar sua produção e reduzir as emissões em suas operações submarinas."

As capacidades de processamento submarino comprovadas em campo da OneSubsea são vistas por seus clientes como inigualáveis na melhoria da recuperação de reservatórios e na possibilidade de longos vínculos. Seu portfólio exclusivo de tecnologia de compressão comprovou o seu potencial na redução da estrutura e do custo de capital do desenvolvimento de novas reservas de energia, enquanto os projetos submarinos demonstraram ser inerentemente mais eficientes em termos de carbono do que as soluções de superfície.

"O mercado offshore está demonstrando um ressurgimento sustentado à medida que operadores do mundo inteiro procuram acelerar os tempos do ciclo de desenvolvimento e aumentar a produtividade dos seus ativos offshore", disse o diretor executivo da SLB, Olivier Le Peuch. "Com o seu portfólio de tecnologia combinado que potencializa a inovação digital, a OneSubsea foi idealmente formada para apoiar clientes em seu esforço para aprimorar o desempenho de ativos e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência energética e reduzir as emissões de CO2."

A OneSubsea agora compreende os negócios submarinos da SLB e Aker Solutions, que incluem um extenso portfólio complementar de tecnologia de produção e processamento submarino, dimensionamento e capacidade de fabricação de classe mundial, acesso a reservatórios com liderança no setor e experiência em domínio digital, recursos exclusivos de integração do poro ao processo e capacidades reforçadas de P&D.

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que promove a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias na inovação do petróleo e gás, entrega digital em escala, descarbonização de indústrias e desenvolvimento e expansão de novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

A Subsea7 é líder global na entrega de projetos e serviços offshore para a indústria de energia. A Subsea7 torna possível a transição energética offshore por meio da contínua evolução do petróleo e gás com baixo teor em carbono e ao possibilitar o crescimento das energias renováveis e emergentes. Saiba mais em www.subsea7.com.

Declarações de advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" segundo o significado atribuído às leis federais de valores mobiliários dos EUA - isto é, declarações sobre o futuro, e não sobre eventos passados. Essas declarações frequentemente contêm palavras como "esperar", "poder", "pode", "estimar", "pretender", "antecipar", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras similares. As declarações prospectivas abordam assuntos que são, em graus variados, incertos, como previsões ou expectativas em relação à implantação ou benefícios previstos das novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções com relação à sustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas relativas à transição energética e às alterações climáticas globais; e melhorias nos procedimentos operacionais e tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de atingir as metas de emissões líquidas de carbono negativas; a incapacidade de reconhecer os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulamentares que abordam preocupações ambientais, incluindo iniciativas que abordam o impacto das alterações climáticas globais; o momento ou recebimento de aprovações e licenças regulatórias; e outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB arquivados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se concretizarem (ou as consequências de quaisquer mudanças de desenvolvimento), ou se nossas premissas subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem divergir materialmente daqueles refletidos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas refletem unicamente as informações disponíveis até a data deste comunicado de imprensa, e a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar essas declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230929291488/pt/

Contato

Mídia Moira Duff - Diretora de Comunicações Externas SLB Tel.: +1 (713) 375-3407 [email protected]

Hallvard Norum - Vice-presidente de Mídia & Channels, Aker Solutions Tel.: +47 913 80 820 [email protected]

Julie Taylor - Chefe de Comunicações da Subsea7 Tel.: +44 1224 526270 [email protected]

Investidores James R. McDonald - Vice-presidente de Relações com Investidores Joy V. Domingo - Diretora de Relações com Investidores SLB Tel.: +1 (713) 375-3535 [email protected]

Preben Ørbeck- Vice-presidente sênior de Relações com Investidores, Aker Solutions Tel.: +47 470 10 611 [email protected]

Katherine Tonks - Diretora de Relações com Investidores da Subsea7 Tel.: +44 20 8210 5568 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.