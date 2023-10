Comunicado do Business Wire :Saudi Fund for Development

Na presença do presidente do Conselho de Administração do Fundo Saudita para o Desenvolvimento, Ahmed Al-Khateeb, o CEO do FSD, assinou hoje em Riad dois acordos de empréstimo para o desenvolvimento no valor total de US$ 140 milhões para apoiar o desenvolvimento de infraestruturas com os governos do Bahamas e da República das Ilhas Maurício. O CEO também assinou uma carta de intenções com a República de San Marino para explorar uma potencial cooperação nos setores econômico, cultural e de transporte. Os acordos e carta de intenções foram assinados durante o Dia Mundial do Turismo de 2023, realizado em Riad (Arábia Saudita).

In the presence of the SFD Board of Directors Chairman, H.E. Ahmed Al-Khateeb, the SFD CEO, H.E. Sultan Al-Marshad signing a letter of intern agreement, with the Republic of San Marino (Photo: AETOSWire)