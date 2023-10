Comunicado do Business Wire :RevBits

RevBits Endpoint Security & EDR é uma solução de segurança de terminais de última geração que oferece proteção completa contra malware através de seu mecanismo de análise de três fases e do módulo EDR mais sofisticado do mercado. O módulo EDR da solução oferece recursos totais de análise forense e mitigação de terminais e uma tecnologia patenteada nos EUA para proteger o núcleo mediante sua função anti-rootkit.

Dentro do ambiente de definição de políticas de USB da RevBits Endpoint Security & EDR, políticas podem ser definidas com base nos seguintes cinco parâmetros significativos:

-- Identificação do produto do dispositivo USB (PID).

-- Identificação do fornecedor do dispositivo USB (VID).

-- Ativação ou desativação das portas USB em estações de trabalho específicas ou em grupos para controlar o uso de USB.

Sobre a RevBits

Fundada em 2018, a RevBits é uma empresa de abrangência em segurança cibernética dedicada a oferecer aos clientes proteção e serviços superiores. A RevBits oferece proteção contra as mais sofisticadas ameaças cibernéticas que as empresas enfrentam, ao proporcionar diversos recursos avançados de segurança que podem ser administrados mediante uma plataforma de segurança unificada. A RevBits tem sede em Mineola, NY, com escritórios em Princeton, NJ; Boston, MA; Londres, Inglaterra; e Antuérpia, Bélgica. Para mais informação sobre a RevBits, acesse RevBits.

As ofertas completas do conjunto de soluções da RevBit são RevBits Endpoint Security, RevBits Email Security, RevBits Privileged Access Management, RevBits Zero Trust Network e RevBits Deception Technology. Para clientes que executam mais de uma solução RevBits, a administração é gerenciada através da plataforma RevBits Cyber Intelligence, um ambiente unificado e de painel único que seleciona, correlaciona e alerta sobre ameaças, ao mesmo tempo que fornece inteligência para uma rápida resposta administrativa . A plataforma RevBits Cyber Intelligence está integrada com todos os SIEMs comuns.

Neal Hesterberg Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios [email protected]

