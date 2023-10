Comunicado do Business Wire :Care Access

A Care Access, empresa global de pesquisa que auxilia na aceleração da chegada de novos medicamentos, está trabalhando com os moradores do Rio de Janeiro em um estudo com um novo tratamento. Eventos de doença cardiovascular aterosclerótica, como infarto e AVC isquêmico, estão entre as principais causas de morte no mundo. O estudo está avaliando a capacidade de um medicamento experimental reduzir o risco desses eventos cardiovasculares, causados pelo acúmulo de placas de gordura nas artérias. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231002773829/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine IBPClin, uma empresa da Care Access (Photo: Business Wire)

"As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte e incapacidade entre os adultos brasileiros", disse o Dr. Fabio Tuche, Investigador Principal da IBPClin, uma empresa da Care Access. "Encontrar maneiras de ajudar a reduzir o risco de ataque cardíaco e AVC beneficiará as gerações atuais e futuras, aqui no Brasil e em todo o mundo." O estudo avaliará adultos de 40 a 79 anos, sem eventos cardiovasculares prévios, mas que apresentam alto risco com base em evidências de placas nas artérias coronárias e outros fatores que os médicos podem verificar. Aqueles interessados em saber mais sobre este estudo podem visitar ibpclin.com ou contatar IBPClin pelo telefone (21) 98556-4888. Care Access adquiriu a IBPClin em 2022 como um grande passo para expandir o acesso e participação em ensaios clínicos na América Latina. Care Access está continuando a expandir sua presença global na Europa, Ásia e África para tornar oportunidades de pesquisa disponíveis para mais pessoas ao redor do mundo. Sobre a Care Access Care Access é uma empresa global de pesquisa que ajuda a acelerar a chegada de novos medicamentos. Com uma rede global de mais de 150 locais de pesquisa, Care Access apoia estudos conduzidos por 14 das 20 principais empresas biofarmacêuticas. Além de seu histórico comprovado de locais globalmente de maior inscrição, Care Access faz parcerias com comunidades novatas em pesquisa e estabelece infraestrutura local de alta qualidade para ampliar o acesso a ensaios clínicos e aumentar a representatividade. Para patrocinadores de pesquisa, a Care Access oferece três serviços principais: (1) rede global de locais de pesquisa, (2) triagens comunitárias para expandir o alcance de um estudo, e (3) serviços de pessoal, expansão de espaço físico sob demanda e treinamento para apoiar todos os locais de pesquisa em um estudo. Para saber mais sobre estudos ativos na Care Access, ou como a Care Access ajuda os patrocinadores a alcançar metas de inscrição e representação, visite www.careaccess.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231002773829/pt/