Comunicado do Business Wire :Carbios

Carbios, (Euronext Growth Paris: ALCRB), uma empresa pioneira no desenvolvimento e industrialização de tecnologias biológicas para reinventar o ciclo de vida de plásticos e têxteis, inaugurou hoje sua linha de preparação têxtil em sua planta de demonstração em Clermont-Ferrand, na presença de Roland Lescure, Ministro da Indústria francês. Para agilizar a fase de preparação têxtil, que é executada atualmente de forma manual ou em várias linhas, a Carbios desenvolveu uma linha totalmente integrada e automatizada que transforma os resíduos têxteis de roupas usadas ou restos de corte em matéria prima apropriada para a despolimerização com o seu processo de biorreciclagem enzimática. Esta linha patenteada integra todas as etapas de preparação (trituração e extração de pontos duros, como botões ou fechos) e proporciona à Carbios uma ferramenta de desenvolvimento escalável e de alto desempenho. A plataforma ajudará a validar a tecnologia de biorreciclagem para têxteis em escala de instalação de demonstração (até 2024), além proporcionar à Carbios experiência no trabalho com agentes de coleta e triagem para especificar a qualidade dos têxteis e as etapas de preparação necessárias para torná-los adequados à reciclagem enzimática. Esta experiência também será inestimável para as marcas no design ecológico dos seus produtos.

Roland Lescure, French Minister of Industry (left) accompanied by Emmanuel Ladent, CEO Carbios (far right) and representatives of Carbios partner brands (On, Salomon and Puma), inaugurates the textile preparation line for biorecycling. (Photo: Carbios)