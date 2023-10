Comunicado do Business Wire :BAI

A BAI anunciou os finalistas do 13º Prêmio Anual de Inovação Global BAI, a principal homenagem à inovação do setor de serviços financeiros, que comemora as conquistas organizacionais. Estas 22 empresas inspiradoras criaram e entregaram com sucesso inovações exclusivas que melhoraram de modo positivo as relações com clientes e negócios, impulsionaram mudanças organizacionais e serviram suas comunidades. Os finalistas deste ano desenvolveram inovações que abrangem transformação digital, prevenção de fraudes, inclusão financeira, pagamentos instantâneos, investimentos em ESG e inteligência artificial.

BMO (Canadá):BMO New to Canada

The Bank of East Asia, Limited (China): Prevenção de Crimes Financeiros com Base em Inteligência

The Bank of East Asia, Limited (China): BEAST

Fifth Third Bank (EUA): Financiamento Diário de Comerciantes

Isbank (Turquia): Gelecege Orman (Florestas para o Futuro)

mooPay (Índia): Serviços Financeiros Inovadores para Produtores de Leite

NPL Markets (Reino Unido): Plataforma NPL Markets

PNC Bank (EUA): Previsor de Sinistros PNC

PrimeLending (EUA): Impulsionando a Mudança Através da Aprendizagem Social

Standard Bank (África do Sul): O Mercado de ESG, via One Hub

Veridas BBVA (Espanha): Solução de Biometria de Voz Veridas

Yapi ve Kredi Bankasi A.S. (Turquia):YapiKredi FRWRD

Yapi ve Kredi Bankasi A.S. (Turquia): Super Aplicativo Yapi Kredi Mobile "My World"

Zenus Bank (Reino Unido): Prevenção de Fraudes do Zenus Bank

Zum Rails (Canadá): Zum Rails

"Em todo o mundo, as organizações de serviços financeiros pensam e executam de modo inovador para criar soluções originais e criativas segundo as necessidades mais prementes de suas comunidades. Estas 22 empresas representam algumas das melhores soluções que impactam positivamente seus negócios e clientes", disse Amy Radin, executiva de inovação em serviços financeiros, autora premiada e jurada principal do Prêmio de Inovação Global BAI 2023.

"O impacto que estas organizações vêm ocasionando no setor de serviços financeiros e em seus mercados é inspirador", disse Holly Hughes, Diretora de Marketing da BAI. "Líderes estão oferecendo soluções criativas para proporcionar a inclusão, desenvolver talentos, servir clientes, atender melhor a comunidades e criar eficiências de novas e diferentes maneiras."

Os ganhadores serão anunciados no fim de outubro de 2023. Para saber mais, acesse BAI Global Innovation Awards.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231002911132/pt/

Contato

Kendall Carwile William Mills Agency 678-781-7224 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.