Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

Bacardi, a maior empresa privada internacional de bebidas destiladas, celebra hoje a inauguração de seu novo sistema Combined Heat & Power (CHP) em Porto Rico, que irá diminuir pela metade as emissões de gases de efeito estufa (GEE) da emblemática marca de rum BACARDÍ. A Bacardi marcou a abertura com uma cerimônia de inauguração na maior destilaria de rum de alta qualidade do mundo, localizada em Cataño, Porto Rico. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231002266893/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Edwin Zayas, VP of Operations Bacardi Corporation (center left), with Puerto Rico Governor Pedro Pierluisi (center right) at the ribbon cutting ceremony for a new CHP system at the Bacardi rum distillery in Puerto Rico. (Photo: Business Wire)

O novo sistema CHP substitui óleo combustível pesado por gás propano, o que faz com que o local admita uma energia ainda mais limpa. O sistema irá gerar 100% da energia utilizada no campus incluindo a destilaria, escritórios e o centro de visitantes Casa BACARDÍ, um dos destinos turísticos mais visitados da ilha. A redução de 50% nas emissões de GEE do rum BACARDÍ é um passo significativo na redução mundial das emissões da empresa familiar. Além do rum BACARDÍ, o portfólio de marcas de alta qualidade da Bacardi inclui tequila PATRÓN®, vodca GREY GOOSE®, uísque escocês Blended BOMBAY SAPPHIRE®, DEWAR'S® e muitas outras. A Bacardi está comprometida em reduzir 50% de suas emissões de GEE ao redor do mundo, em toda a empresa, até 2025. "Na Bacardi, estamos comprometidos em diminuir nossas emissões de GEE, ao reduzir nosso consumo de energia e adotar o modo mais sustentável de energia onde produzimos nossas queridas marcas. Exploramos continuamente formas pelas quais podemos dar passos mais positivos rumo a nossa meta final de zero emissão em nossas unidades", disse Edwin Zayas, Vice-Presidente de Operações da Bacardi Corporation em Porto Rico. "Estamos orgulhosos do trabalho que estamos fazendo em Porto Rico e ao redor do mundo para sermos mais ecológicos e limpos com nossa energia." Outras maneiras pelas quais a destilaria de rum BACARDÍ continua sendo pioneira e implementando novas práticas ambientais, incluem: -- A criação de biogás através da limpeza de águas residuais, que depois alimenta a destilação e gera eletricidade com mais de 60% da energia da destilaria gerada deste modo; -- Um novo sistema de tratamento que ajuda a limpar o biogás e reduzir os impactos ambientais;

-- Recuperação de 95% do calor gerado durante a destilação para reduzir a energia necessária; -- Desenvolvimento de um novo projeto para captar CO2 do processo de fermentação e fornecer o mesmo à indústria de espumantes da ilha; -- Plantação e cultivo de jardins polinizadores para apoiar a vida selvagem local em Porto Rico. A Bacardi recebeu a certificação de conservação do Wildlife Habitat Council em reconhecimento a seu compromisso com a gestão ambiental, sendo recentemente recertificada pela terceira vez por seus esforços. Continua sendo a única iniciativa na ilha a possuir a certificação WHC;

-- Para celebrar seu 161º aniversário, a Bacardi irá plantar 161 coqueiros em Porto Rico este ano. As árvores irão ajudar a regenerar e proteger uma praia localizada perto da destilaria de rum BACARDÍ, uma área que sofreu danos significativos com furacões nos últimos anos. A Bacardi Corporation, parte da Bacardi Limited, foi fundada em Porto Rico em 1936 e fabrica o rum "mais premiado do mundo" desde então. A atual destilaria, construída em 1958 em 127 hectares na cidade de Cataño, é a maior destilaria de rum de alta qualidade do mundo, conhecida como a "Catedral do Rum". "Como empresa familiar, assumimos grande responsabilidade em proteger o legado das futuras gerações", acrescentou Magaly Feliciano, Diretora Global de Sustentabilidade. "O trabalho que estamos fazendo hoje irá ajudar a estabelecer um futuro mais sustentável à nossa população e ao planeta."